В Печерском суде началась потасовка между депутатами и правоохранителями

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как судья Светлана Бабенко объявила о переносе рассмотрения жалобы на 5 ноября, депутаты начали кричать "Позор!". Депутаты заявили судье, что она совершает преступление.

Перед этим журналисты и депутаты зафиксировали, что следователь Генпрокуратуры Евгений Скуба получил СМС с требованием объявить Корбану новое подозрение, потому что после второго задержания (3 ноября) ему до сих пор не вручили соответствующие документы и не сообщили, на каких основаниях он содержится за решеткой.

Читайте такжеСуд перенес на 5 ноября рассмотрение жалобы на содержание Корбана под стражей

Народный депутат Виталий Куприй вызвал милицию, чтобы задержать следователя ГПУ по подозрению в совершении преступления, а именно - попытке вручить Корбану подозрение в условиях, когда его не доставили в суд.

После решения судьи о переносе заседания депутаты потребовали не выпускать следователя Генпрокуратуры, назвав его "негодяем" и "преступником".

Правоохранители начали отталкивать депутатов, в результате началась потасовка.