Заседание суда по делу Корбана в Чернигове еще не началось - "УКРОП"

17:21, 02 ноября 2015
Политика
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Чернигов. 2 ноября. УНИАН. Заседание Новозаводского районного суда Чернигова по делу лидера партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП" Геннадия Корбана еще не началось.

Пресс-служба

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "УКРОП".

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"Заседание Новозаводского суда в Чернигове, где будут избирать меру пресечения Геннадию Корбану, еще не началось (оно было назначено на 16:00 - ред.). В зале заседания рассматривают дело в отношении другого задержанного. Адвокаты Корбана – в дороге. Ни следователь, ни суд не сообщили вовремя одного из представителей команды адвокатов о времени и месте судебного заседания", - отметили в пресс-службе.

В суд прибыли народные депутаты Виталий Куприй, Андрей Денисенко, Валентин Дидыч и Игорь Луценко, которые сообщили адвокатам, где и когда состоится заседание. Кроме того, уже второй день никто из адвокатов не может встретиться с подзащитным для оказания правовой помощи. Еще вчера адвокаты подали заявление о преступлении – препятствовании адвокатской деятельности.

В то же время депутат Куприй сообщил, что Корбан уже находится в зале суда.

Как сообщал УНИАН, утром 31 октября в Днепропетровске начались обыски у членов "Укропа". Обыски прошли в доме лидера партии Геннадия Корбана и его родителей, а также дома у главы правления "Фонда обороны страны" Павла Хазана.

Потом Корбана доставили в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбана удерживают в следственном изоляторе СБУ.

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В Днепропетровске также был задержан помощник народного депутата, член политсовета партии "УКРОП" Бориса Филатова Михаил Кошляк. Суд арестовал его на два месяца без определения залога.

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