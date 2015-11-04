ВСУ вернут отведенное вооружение, если боевики не прекратят провокации - Турчинов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

"В случае дальнейших провокационных действий со стороны российских оккупантов, которые угрожают жизни и безопасности украинских военных и мирных граждан, вооружение и военная техника немедленно будут возвращены на места прежнего расположения, а украинские военные будут действовать согласно имеющимся вызовам со стороны российских оккупантов", - подчеркнул Турчинов.

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Секретарь СНБО напомнил, что на протяжении минувших суток на временно оккупированных территориях Донбасса было зафиксировано 9 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических группировок.

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По его словам, российские оккупационные войска не впервые своими действиями хотят сорвать Минские мирные договоренности. "Но, в отличие от предыдущих провокаций, огонь был прицельным и высокой интенсивности, в результате чего пятеро военнослужащих получили ранения", - заявил Турчинов.