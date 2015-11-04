ВСУ вернут отведенное вооружение, если боевики не прекратят провокации - Турчинов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подчеркивает, что Вооруженные силы Украины прекратят отвод вооружения в случае продолжения обстрелов со стороны российских оккупантов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.
"В случае дальнейших провокационных действий со стороны российских оккупантов, которые угрожают жизни и безопасности украинских военных и мирных граждан, вооружение и военная техника немедленно будут возвращены на места прежнего расположения, а украинские военные будут действовать согласно имеющимся вызовам со стороны российских оккупантов", - подчеркнул Турчинов.
Читайте такжеТурчинов вспомнил Сергея Королева и заявил о ракетном потенциале Украины в борьбе с агрессором
Секретарь СНБО напомнил, что на протяжении минувших суток на временно оккупированных территориях Донбасса было зафиксировано 9 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических группировок.
Читайте такжеРоссия намерена увеличить расходы на оборону в 2016 году
По его словам, российские оккупационные войска не впервые своими действиями хотят сорвать Минские мирные договоренности. "Но, в отличие от предыдущих провокаций, огонь был прицельным и высокой интенсивности, в результате чего пятеро военнослужащих получили ранения", - заявил Турчинов.