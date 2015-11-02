В зоне АТО день прошел без обстрелов - штаб
День в зоне проведения антитеррористической операции прошел без обстрелов, продолжается разминирование Углегорской ТЭС.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
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"День в зоне проведения АТО прошел без нарушений Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные саперы продолжают разминирование Углегорской ТЭС в направлении Михайловки и Майорского.
Также, по данным штаба, не прекращаются работы в Сватово, где 29 октября произошел пожар на военном складе.
Очищена прилегающая территория и внешний периметр склада. По просьбе местных жителей места для уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов перенесено из карьеров в другое место, подальше от населенного пункта, сказано в сообщении.
Также сообщается, что волонтеры из Запорожья доставили продукты питания для жителей Бердянского, Лебединского, Сопиного и Чермалика.