Юнкер и Порошенко могут встретиться на полях Парижской конференции по климату

Об этом шла речь во время телефонного разговора, состоявшегося между двумя президентами во вторник, сообщил собственному корреспонденту УНИАН представитель Еврокомиссии.

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"Президенты, вероятно, вновь встретятся в кулуарах Парижской конференции по климату, где они продолжат диалог", - отметил он.

Как известно, с 30 ноября и 11 декабря в Париже пройдет 21 сессия Конференции ООН в рамках Конвенции по изменению климата (COP21/CMP11), более известной как "Париж 2015".

Представитель ЕК отметил, что телефонный разговор президентов, который состоялся во вторник, является "частью регулярного обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей и осуществления процесса реформ в Украине".

"Президенты договорились, что Украина должна оставаться на пути реформ и продвигаться вперед, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, дальнейших реформ в области энергетики и судебной власти", - сообщил он.

Кроме этого, по словам представителя ЕК, стороны обсудили дальнейшие шаги, которые Украина должна сделать в процессе упрощения визового режима в свете дальнейших выводов Еврокомиссии по этому поводу, которые должны быть до конца года.

"Наконец, оба подтвердили совместные обязательства насчет предварительного вступления в силу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с 1 января", - добавил представитель ЕК.