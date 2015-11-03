Юнкер и Порошенко могут встретиться на полях Парижской конференции по климату
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Украины Петр Порошенко могут встретиться на полях Парижской конференции по вопросам климата.
Об этом шла речь во время телефонного разговора, состоявшегося между двумя президентами во вторник, сообщил собственному корреспонденту УНИАН представитель Еврокомиссии.
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"Президенты, вероятно, вновь встретятся в кулуарах Парижской конференции по климату, где они продолжат диалог", - отметил он.
Как известно, с 30 ноября и 11 декабря в Париже пройдет 21 сессия Конференции ООН в рамках Конвенции по изменению климата (COP21/CMP11), более известной как "Париж 2015".
Представитель ЕК отметил, что телефонный разговор президентов, который состоялся во вторник, является "частью регулярного обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей и осуществления процесса реформ в Украине".
"Президенты договорились, что Украина должна оставаться на пути реформ и продвигаться вперед, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, дальнейших реформ в области энергетики и судебной власти", - сообщил он.
Кроме этого, по словам представителя ЕК, стороны обсудили дальнейшие шаги, которые Украина должна сделать в процессе упрощения визового режима в свете дальнейших выводов Еврокомиссии по этому поводу, которые должны быть до конца года.
"Наконец, оба подтвердили совместные обязательства насчет предварительного вступления в силу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с 1 января", - добавил представитель ЕК.