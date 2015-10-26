Der Spiegel: 17 пунктов против хаоса с беженцами

Об этом пишет Маркус Бекер в статье «17 пунктов против хаоса с беженцами», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Сербский премьер-министр выглядел удрученным, почти подавленным, когда в воскресенье вечером выступал в Брюсселе перед камерами. До этого он и двенадцать других лидеров стран в течение трех часов обсуждали бедственное положение беженцев на Западном балканском маршруте. Вывод Вучича: «По крайней мере, у нас был шанс поговорить друг с другом».

Большего, сказал Вучич, от конференции, вероятно, ждать не стоит. На самом деле, должен был быть еще только ужин. Но потребовалось еще целых четыре часа – и, в конце концов, лидеры достигли согласия по плану с 17-ю пунктами и удивительно широким содержанием. Основные результаты:

Помощь беженцам: На балканском маршруте будут построены 100 000 пунктов приема, из них 50 000 – в Греции, 30 000 – уже к концу года.

Защита границ: В Словении в ближайшие несколько дней будут задействованы 400 пограничников из других стран ЕС. Государства обязуются также немедленно укрепить пограничную охрану и лучше координировать свои действия друг с другом. Также должны быть усилены меры против торговли людьми.

Управление количеством беженцев: Новоприбывшие должны быть биометрически зарегистрированы в государствах ЕС, в которые прибывают в первую очередь. «Беженцы должны быть зарегистрированы», сказал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. «Нет регистрации, нет прав». Кто не нуждается в международной защите, должен быть как можно скорее депортирован в родную страну. Кроме того, государства обязуются не приводить беженцев к границе другой страны, без ее согласия. «Политика пропуска» «неприемлема», говорится в итоговом документе.

Обмен информацией: Лидеры государств и правительств в течении 24 часов назовут контактные пункты в своих канцеляриях, которые ежедневно будут обмениваться информацией о количестве беженцев и принятых мерах. Таким образом, должен быть установлен улучшенный контроль беженцев и положен конец хаотической ситуации на границах.

Помимо Германии, в конференции принимали участие такие страны ЕС, как Австрия, Словения, Хорватия, Венгрия, Румыния, Болгария, Греция, Люксембург и Нидерланды, а также страны, не входящие в ЕС, – Македония, Сербия и Албания.

Надежда на прекращение европейской какофонии

Соглашение может быть важным шагом на пути к общей политике ЕС в отношении беженцев.

В последние месяцы, между Западной и Восточной Европой образовалась пропасть, в последнее время появились серьезные конфликты между странами Восточной Европы вдоль Балканского маршрута. Специальный саммит в Брюсселе, который Юнкер созвал в спешке по просьбе канцлера Германии Ангелы Меркель, наблюдатели назвали актом отчаяния. Представители ЕС и правительства нескольких стран оценили уже как успех то, что балканские страны просто говорят друг с другом – а не друг о друге.

Последнее в начале встречи произошло еще раз. «Почему Греция не контролирует свою морскую зону с Турцией? Я не знаю», сказал премьер-министр Хорватии Зоран Миланович. Премьер-министр Греции Ципрас снова раскритиковал то, что именно Турция, "ключевой партнер" в решении проблемы беженцев, не участвует в конференции.

Премьер-министр Словении Миро Церар назвал "неприемлемым" то, что в его страну только за последние десять дней прибыло более 60 000 беженцев, за один день их было 13 000. Если сравнить численность населения, то это примерно так, как если бы в Германию в один день приехали полмиллиона человек.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще раз заявил, что все это его, по сути, вообще не касается. Несколько недель назад он назвал кризис беженцев проблемой Германии, потому что большинство и без того хотели ехать в Германию. В Брюсселе, он заявил, что Венгрия больше не находится на пути беженцев. Поэтому он "только наблюдатель" на конференции. Готовность к конструктивному сотрудничеству звучит иначе.

«За этим должны следовать дальнейшие шаги»

Тем более удивительно, что теперь был принят план, который значительно выходит за рамки первоначального предложения Юнкера. Тем не менее, комплексное решение кризиса беженцев еще далеко. Меркель говорила о промежуточном этапе преодоления кризиса. «За этим должны следовать дальнейшие шаги, которые действительно приведут к решению».

Вначале необходимо создать «50 000 пунктов», сказала Меркель. Затем нас ожидают большие политические проблемы – в том числе соглашения с такими странами, как Пакистан, Афганистан и Бангладеш о возврате тех, кому было отказано в предоставлении убежища и, что более важно, соглашение о миграции с Турцией, ключевым государством в кризисе беженцев. «В этом нам необходимо больше времени», сказала Меркель.