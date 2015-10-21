Евродипломат: ничто не остановит применение с 1 января ЗСТ между Украиной и ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании делегации Европейского парламента, которая является составной частью межпарламентского Комитета ассоциации Украина-ЕС.

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«Временное применение углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС начнется. Ходят слухи, что с 1 января 2016 года этого не произойдет. Ничто не сможет этого остановить», - сказал Шубель.

Европейский дипломат напомнил, что последняя встреча на техническом уровне в трехстороннем формате состоялась 7 октября.

«Мы пытались сделать все для того, чтобы получить наилучший результат. Следующая экспертная встреча состоится 9-10 ноября с последующей встречей на уровне министров, но даты этой встречи еще нет, однако она состоится в конце ноября», - рассказал он.

Глава подразделения также отметил, что Россия «угрожает отменить торговые преференции СНГ, а также угрожает ввести меры предосторожности для продуктов питания в Украине».

«Вполне очевидно, что цель трехсторонних переговоров состоит в том, чтобы остановить эти действия России. Сигнал Украине – делайте все, чтобы быть конструктивными, продолжайте идти путем, чтобы ответить на российскую обеспокоенность приемлемым для вас образом», - подчеркнул Шубель.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Первоначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. При этом Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлинами.

Российская сторона неоднократно заявляла, что в случае вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли, она будет вынуждена наложить эмбарго на импорт украинской продукции. В то же время в Украине такое эмбарго не считают весомой угрозой. В частности, по данным Минагропрода, в части продовольственного экспорта доля товаров, вывозится из Украины в Россию, снизилось до 2% от общего объема украинского продовольственного экспорта.

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В начале сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации на министерском уровне между Украиной, Россией и Европейской комиссией по устранению возможных негативных последствий реализации Соглашения о зоне свободной торговли. Однако, как утверждал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, переговоры прошли "безрезультатно". По его словам, единственной договоренностью, которая стала результатом встречи, есть продолжение экспертных консультаций и "общее желание разработать практические рекомендации в контексте возможного укрепления практического сотрудничества" в трех сферах: таможенного администрирования, технических барьеров в торговле, фитосанитарных барьеров.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что Соглашение о Зоне свободной торговли с Европейским Союзом вступит в силу в любом случае с 1 января 2016 года, несмотря на российское эмбарго украинской продукции.