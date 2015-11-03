Порошенко и Юнкер скоординировали позиции насчет безвизового режима для Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, об этом шла речь во время телефонного разговора президентов.

Глава государства поздравил Юнкера с первой годовщиной деятельности нового состава Еврокомиссии и высоко оценил ее постоянную и всестороннюю поддержку Украины.

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Порошенко отметил, что победа демократических и проукраинских сил на местных выборах 25 октября открывает возможности для ускорения процесса реформ, в первую очередь, в сфере антикоррупционной политики.

Президенты обсудили усилия украинской власти в создании институциональных и законодательных рамок борьбы с коррупцией, что особенно важно в контексте прогресса по введению безвизового режима для граждан Украины, а также выполнения обязательств Украины относительно получения макрофинансовой помощи со стороны Европейского Союза.

В связи с этим была достигнута договоренность об организации в ближайшее время визита в Украину комиссара ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитриса Аврамопулоса.

Президенты положительно отметили завершение процедур ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Чешской Республике и Республике Кипр.

В контексте создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с 1 января 2016 года Порошенко и Юнкер обсудили подробности визита в Украину 12-13 ноября Еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем.

Порошенко проинформировал Юнкера о развитии ситуации на Донбассе и состоянии выполнения Минских договоренностей. Глава государства акцентировал внимание на исключительной важности сохранения солидарности и единства Европейского Союза в вопросе санкционного режима в отношении России и обеспечения восстановления территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия до 15 декабря 2015 г. планирует оценить выполнение Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.