Омбудсмен о деле Корбана: Без решения суда задержанного должны отпустить после 72 часов содержания под стражей

Об этом говорится в комментарии уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской относительно дела лидера УКРОПа Геннадия Корбана.

"Дело лидера УКРОПа Геннадия Корбана в очередной раз подтвердило необходимость скорейшего реформирования уголовной юстиции", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКорбану вызвали бригаду кардиологов в изолятор СБУ

Омбудсмен подчеркнула, что задержанное лицо немедленно освобождается, если в течение 72 часов с момента задержания ему не вручено мотивированное решение суда о содержании под стражей. Каждому арестованному или задержанному должно быть безотлагательно сообщено о мотивах ареста или задержания, разъяснены его права и предоставлена возможность с момента задержания защищать себя лично и пользоваться правовой помощью защитника. Каждый задержанный имеет право в любое время обжаловать в суд свое задержание.

Кроме этого, как отмечается, об аресте или задержании человека должны быть незамедлительно уведомлены родственники арестованного или задержанного. Аналогичные нормы предусмотрены и действующим УПК Украины. Так, в соответствии со статьей 207 этого Кодекса, никто не может быть задержан без постановления следственного судьи, суда, кроме случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября в Днепропетровске, его доставили в главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбан находится в изоляторе временного содержания СБУ.

2 ноября Новозаводский райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Однако сегодня утром сотрудники Службы безопасности Украины вывезли Корбана из суда, после того как адвокаты начали требовать от конвоиров освободить лидера УКРОПа, поскольку в 8.40 истек 72-часовой срок его содержания.

Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

Сегодня в Генпрокуратуре проинформировали, что Корбан находится в Киеве, и с ним проводят процессуальные действия, однако не сказали, где именно.

Также в ведомстве заявили, что Корбана сегодня задержали в рамках ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.