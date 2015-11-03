В партии УКРОП допускают, что СБУ увезла Корбана в Киев

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе партии. "Мы допускаем, что его могут везти в Киев", - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске прошли обыски в доме лидера УКРОП Геннадия Корбана и его родителей, а также в доме председателя правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Затем Корбана доставили в главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.

Вчера, 2 ноября, Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Сегодня, 3 ноября, СБУ вывезла Корбана в неизвестном направлении, судебное заседание не началось.

Как известно, 3 ноября, в 8.40 истек 72-часовой срок содержания Корбана под стражей.