"Это дело заказано лично Порошенко": Защита Корбана будет обращаться в ЕСПЧ – нардеп

Об этом сообщил народный депутат Украины Андрей Денисенко во включении в эфир телеканала NewsOne из зала Новозаводского суда в Чернигове, где происходит рассмотрение дела по избранию меры пресечения лидеру УКРОПа.

«Решение об обращении в международные судебные инстанции продиктовано также пытками, которым Геннадий Корбан подвергся в изоляторе временного содержания СБУ в Киеве – двое суток ему не давали есть и пить, не выключали свет на ночь», – отметил Денисенко.

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Также он рассказал о медицинском заключении о постинфарктном состоянии задержанного и риск повторного инфаркта, что не было принято во внимание следователями.

«Порошенко «кончит» гораздо хуже, чем Янукович. И времени у него осталось как раз на то, чтобы купить билет до Ростова», – подытожил Денисенко.