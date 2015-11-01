Следователи ГПУ заявляют, что врачи не подтвердили информацию об инфаркте Корбана
16:25, 01 ноября 2015Политика
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В ГПУ утверждают, что ни один врач не подтвердил предынфарктное состояние у Корбана.
Следователи отрицают информацию об инфаркте Корбана / Фото УНИАН
Следователь Следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Николай Макеев отмечает, что ни один врач не подтвердил информацию об инфаркте лидера "партии Украинского объединения патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
"Хочу отметить по поводу информации, господин Корбан пережил инфаркт и предынфарктное состояние... Ни один врач, когда вчера ему оказывали медицинскую помощь - адвокаты вызвали скорую помощь, которые проверили его состояние здоровья... И ни один врач не подтвердил предынфарктное состояние у господина Корбана", - подчеркнул Макеев.
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