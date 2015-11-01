Следователи ГПУ заявляют, что врачи не подтвердили информацию об инфаркте Корбана

Следователь Следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Николай Макеев отмечает, что ни один врач не подтвердил информацию об инфаркте лидера "партии Украинского объединения патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"Хочу отметить по поводу информации, господин Корбан пережил инфаркт и предынфарктное состояние... Ни один врач, когда вчера ему оказывали медицинскую помощь - адвокаты вызвали скорую помощь, которые проверили его состояние здоровья... И ни один врач не подтвердил предынфарктное состояние у господина Корбана", - подчеркнул Макеев.