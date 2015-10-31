Россия продолжает поставлять оружие боевикам на Донбассе - генерал НАТО

Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав, передает "Радио Свобода".

"Мы не видим отвода Россией войск из Украины. Командование и управление, воздушная оборона, артиллерийская поддержка, персонал, снабжение – все это до сих пор идет на Донбасс из России", – заявил Бридлав во время пресс-конференции в Пентагоне.

Читайте такжеГенерал НАТО призвал партнеров из-за ситуации в Сирии не забывать о выводе российских сил из Донбасса

«Я обеспокоен, что пока внимание к событиям в Украине несколько уменьшилось из-за того, что происходит в Сирии. Это техника, которая уже была использована несколько раз. Вторжение в Крым... Дальше внимание к этому приходит из-за вторжения на Донбасс. Теперь внимание и к этому уменьшается из-за того, что происходит в Сирии. Мы должны сосредоточиться на том, что это спланировано Россией и мы должны думать целостно об ответе Москве", – подчеркнул он.

Ранее Бридлав заявлял, что в течение последних десятилетий Запад пытался вести себя с Россией как с партнером, однако ее действия пока не позволяют видеть в ней партнера.

"Сейчас я не вижу в России партнера. Вы сами можете выставить оценку их действиям в последние 18 месяцев", - отметил он.