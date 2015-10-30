Командующий сил НАТО в Европе не рассматривает Россию как партнера
В течение последних десятилетий Запад пытался вести себя с Россией как с партнером, однако ее действия пока не позволяют видеть в ней партнера.
Об этом заявил главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филип Бридлав на брифинге в Пентагоне, передает Европейская правда.
"В последние несколько десятилетий мы стремились к тому, чтобы Россия была нашим партнером. В 2008 году РФ вторглась в Грузию. Это вызвало беспокойство, однако мир вернулся к тому, чтобы продолжать видеть в России партнера, а затем произошла аннексия Крыма", - напомнил он.
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"Сейчас я не вижу в России партнера. Вы сами можете выставить оценку их действиям в последние 18 месяцев", - отметил Бридлав.
В то же время он не исключает возврата к партнерских отношений с РФ в будущем.
"Если Европа будет целостной, свободной, мирной и процветающей в будущем, и они определенным образом изменят свое поведение, мы сможем перейти к сотрудничеству с РФ или чем-то другом в таком же роде", - отметил Бридлав.
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Ранее УНИАН сообщал, что члены Североатлантического альянса обсуждают увеличение численности своих войск на восточном фланге НАТО и подчинение их формальному командованию. В то же время представители НАТО утверждают, что планы значительного развертывания войск вблизи РФ вряд ли будут поддержаны Берлином, однако ФРГ может согласиться на один батальон в регионе.