КИУ: в избирательных списках в облсоветы женщины были мало представлены

Об этом говорится в переданном заявлении Комитета избирателей Украины по результатам гендерного мониторинга КИУ на местных выборах-2015.

Напоминается, что местные выборы 25 октября 2015 г. – первые выборы в Украине, которые проходят при существовании гендерной квоты в избирательном законодательстве. Хотя норма о квоте не предусматривает санкции за ее невыполнение, Всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» (КИУ) считает само появление такой нормы прогрессом для избирательного законодательства Украины.

Включение положения о квоте позволило поднять проблему отсутствия гендерного равенства на повестку дня общества.

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Комитет избирателей Украины проанализировал списки местных организаций партий, зарегистрированных на выборы в областные советы.

«В среднем уровень представительства женщин в списках областных советов по всей Украине равен 29,6%. Норма о квоте была соблюдена в 195 списках из 318, то есть в подавляющем большинстве.

По сравнению со списками в городские советы г. Киева и городов - областных центров, партии реже соблюдали квоты — она соблюдена в 61% списков областных советов против 72% списков в городские советы. Общий уровень представительства женщин в списках областных советов также ниже — 29,6% против 32,1% в списках городских советов», - сказано в заявлении.

В КИУ констатировали, что это соответствует общей тенденции в Украине — чем выше уровень представительного органа, тем меньше в нем представлены женщины. Сейчас уровень представительства женщин в Верховной Раде составляет 12%, в областных советах — 12%, в районных сонетах - 23%, в сельских и поселковых советах — 51% и 46% соответственно.

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Также в Комитете избирателей отметили, что по сравнению с началом избирательной кампании, агитация в поддержку женщин-кандидатов стала более заметной, однако не стала пропорциональной агитации в поддержку кандидатов мужчин.

Так, мониторинг показал, что уровень представительства женщин в списках в областные советы и городские советы городов - областных центров колеблется в пределах 26-36%. Тогда как присутствие женщин-кандидатов в наружной рекламе (билборды, плакаты, реклама в СМИ, агитационные палатки и прочее) едва достигает 15%. Значительная часть партийной агитации посвящена кандидатам — лидерам списков, а женщины среди них очень мало представлены.

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Гендерный мониторинг осуществляется в рамках деятельности КИУ «Гендерный мониторинг и содействие фактическому гендерному равенству на местных выборах 2015 года в Украине» при поддержке Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, 14 июля 2015 года Верховная Рада Украины приняла новый закон о местных выборах.

Законом предусмотрено, что в списке политических партий, участвующих в выборах, должно быть не менее 30% женщин.