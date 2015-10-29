В КИУ назвали города, где состоится второй тур выборов мэра (инфографика)
Второй тур выборов мэров состоится минимум в 27 городах Украины.
Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.
По предварительной информации, второй тур точно нужно будет проводить в столице и 18 областных центрах. При этом в Харькове, Тернополе и Лисичанске Луганской области второй тур не понадобится, потому что один из кандидатов набрал более 50%+1 голосов.
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В Хмельницком, Ивано-Франковске, Житомире, Чернигове и Полтаве разница между кандидатами, вышедшими во второй тур, составляет менее 3% голосов избирателей.
Кроме того, ожидается второй тур в Белой Церкви, Кременчуге, Северодонецке, Павлограде, Днепродзержинске, Кривом Роге, Никополе и Краматорске.
В свою очередь ситуация в Мелитополе, Бердянске и Славянске остается пока неопределенной.
Стоит отметить, что второй тур выборов должен состояться 15 ноября.