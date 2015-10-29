В КИУ назвали города, где состоится второй тур выборов мэра (инфографика)

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

По предварительной информации, второй тур точно нужно будет проводить в столице и 18 областных центрах. При этом в Харькове, Тернополе и Лисичанске Луганской области второй тур не понадобится, потому что один из кандидатов набрал более 50%+1 голосов.

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В Хмельницком, Ивано-Франковске, Житомире, Чернигове и Полтаве разница между кандидатами, вышедшими во второй тур, составляет менее 3% голосов избирателей.

Кроме того, ожидается второй тур в Белой Церкви, Кременчуге, Северодонецке, Павлограде, Днепродзержинске, Кривом Роге, Никополе и Краматорске.

В свою очередь ситуация в Мелитополе, Бердянске и Славянске остается пока неопределенной.

Стоит отметить, что второй тур выборов должен состояться 15 ноября.