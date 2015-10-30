Второй тур в Павлограде точно состоится - глава ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов о втором туре выборов в Павлограде.

"В городе Павлограде городская избирательная комиссия еще, кажется, в среду приняла решение о назначении повторного голосования на выборах Павлоградского городского головы", - сказал он и добавил, что это "повторное голосование 15 ноября, назначенное городской избирательной комиссией, безусловно, состоится".

Охендовский подчеркнул, что "никто не сможет отменить решение территориальной избирательной комиссии, никто не сможет помешать в реализации избирательных прав жителей города Павлоград во время повторного голосования на выборах городского головы".

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Он добавил, что ЦИК со своей стороны в рамках своей компетенции приложит все усилия для того, чтобы повторное голосование в Павлограде 15 ноября состоялось.

"Оснований для того, чтобы ставить под сомнение возможность проведения повторного голосования в настоящее время нет абсолютно никаких", - отметил Охендовский.

Как сообщал УНИАН, 27 октября 9 членов ЦИК поддержали решение, разъясняющее, что если на момент проведения выборов в городе количество избирателей в списках составляло менее 90 тысяч, то второй тур выборов мэра проводиться не должен.

Комитет избирателей Украины считает, что ЦИК грубо нарушил закон "О местных выборах", отменив тем самым второй тур мэра Павлограда, где горизбирком в протоколе указал, что в городе уже менее 90 тыс. избирателей.

По данным параллельного подсчета голосов Днепропетровской областной организации КИУ, во второй тур выборов мэра Павлограда вышли Терехов (УКРОП) и Анатолий Вершина ("Оппозиционный блок").

Как заявил кандидат от УКРОПа, "на 30 сентября в Павлограде было избирателей 92 856 человек, в день выборов было 90 255, и уже после выборов на следующий день оказалось, что у нас 89 850 человек".

29 октября Киевский апелляционный административный суд по жалобе Терехова признал противоправным постановление ЦИКа об отмене второго тура выборов мэра Павлограда.