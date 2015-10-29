Суд признал противоправным постановление ЦИК о непроведении второго тура выборов мэра Павлограда

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление огласил судья Александр Шостак.

Читайте такжеПорошенко возмущен ситуацией в Павлограде и надеется, что суд защитит избирательное право жителей города

В частности, коллегия судей постановила: "Административный иск кандидата на должность городского головы города Павлоград Днепропетровской области Терехова Евгения Эдуардовича к Центральной избирательной комиссии о признании противоправным и отмене постановления от 27.10.2015 №515 удовлетворить полностью и признать противоправным и отменить постановление Центральной избирательной комиссии от 27 октября 2015 года №515 о разъяснении относительно применения отдельных положений закона Украины "О местных выборах" во время установления результатов выборов городского головы'".

Постановление суда может быть обжаловано в двухдневный срок в апелляционном порядке со дня его оглашения.

Как сообщал УНИАН, член ЦИК Александр Шелестов заявил на заседании комиссии, что второй тур выборов мэра Павлограда не может состояться, ибо в протоколе территориальной избирательной комиссии указано, что в городе проживает менее 90 тыс. избирателей.

В связи с этим Шелестов заявил, что "основания для принятия решения о проведении повторного голосования отсутствуют".

Этот проект решения ЦИК поддержали 9 членов комиссии, против - 1, воздержались - 3.

Стоит отметить, что по данным параллельного подсчета голосов Днепропетровской областной организации Комитета избирателей Украины, во второй тур выборов мэра Павлограда выходят Евгений Терехов ("УКРОП") и Анатолий Вершина ("Оппозиционный блок").

В свою очередь президент Порошенко возмущен ситуацией в Павлограде и надеется, что суд защитит избирательное право жителей города.

Справка УНИАН. Согласно закону о местных выборах, выборы сельского, поселкового, городского (городов, число избирателей в которых меньше чем 90 тысяч) головы проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в едином одномандатном избирательном округе - то есть в один тур.

В городах же, где количество избирателей равно или больше чем 90 тысяч, выборы мэров проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства, то есть для победы кандидат должен набрать минимум 50%+1 голосов, в противном случае будет объявлен второй тур выборов. Датой проведения второго тура выборов мэров крупных городов ЦИК определила 15 ноября.