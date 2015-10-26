ЦИК пытается сорвать второй тур выборов городского головы в Павлограде, – кандидат в мэры

Об этом сообщил кандидат от УКРОПа на пост городского головы, ветеран АТО Евгений Терехов.

«ЦИК под руководством Охендовского собирается вынести неправомерное решение в пользу «Оппоблока» – об отказе проведения второго тура выборов мэра в Павлограде», – заявил Терехов. Он уверен, что это решение принимается по команде Ахметова.

По словам Терехова, отмена второго тура выборов мэра в Павлограде противоречит закону, так как согласно информации, обнародованной на официальном сайте ЦИК в соответствие с частью 7 статьи 2 Закона Украины «О местных выборах», численность избирателей в Павлограде на 1 августа 2015 года составляла 90 295 человек, а избирательная система указывалась как мажоритарная система абсолютного большинства. Следовательно, городского голову здесь должны избирать в два тура. Сейчас же, отмечает Терехов, численность населения в Павлограде пытаются «уменьшить», чтобы обеспечить победу представителю «Оппоблока» уже в первом туре.

«Сейчас «Оппоблок» практически покупает место мэра бывшему милиционеру – ставленнику семьи Януковича», – написал Евгений Терехов на своей странице в Facebook. А этот человек, по его словам, «угоден тем, кто привёл войну в наш дом!».

«Воры и лжецы боятся пускать нас к людям, боятся правды! Не дайте себя обмануть! – обратился Терехов к жителям Павлограда. – Будущее нашей страны зависит от вас! Я не предам человеческого доверия, всегда буду с вами идти к нашей общей победе! Спасибо за ваше доверие. С нами Бог, за нами – Украина!».

Напомним, по данным параллельного подсчета голосов Днепропетровской областной организации УКРОПа Евгений Терехов набирает больше 20% голосов и выходит во второй тур выборов мэра Павлограда вместе с Анатолием Вершиной от «Оппозиционного блока», поддержка которого превышает 30%.