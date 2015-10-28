КИУ считает незаконным решение ЦИК об отмене второго тура выборов мэра Павлограда

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении КИУ.

В Комитете избирателей напомнили, что ЦИК отметила, что согласно статье 87 Закона "О местных выборах", одним из критериев принятия территориальной избирательной комиссией решения о проведении повторного голосования по выборам городского головы являются сведения о количестве избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках соответствующего города, внесенные в протокол о результатах выборов в соответствующем едином одномандатном избирательном округе по выборам.

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"Таким образом, Центральная избирательная комиссия подменяет понятие "избирательная система» и понятие "повторное голосование". Количество избирателей 90 тысяч и больше в городе является не основанием для проведения повторного голосования, а основанием для определения избирательной системы для выборов определенного городского головы. Повторное голосование, которое происходит при условии, что ни один из кандидатов не получил более 50% голосов, является уже следствием применения мажоритарной избирательной системы абсолютного большинства", - заявили в КИУ.

Авторы заявления подчеркивают, что понятие избирательной системы предусмотрено в законе о местных выборах.

"Информация о количестве избирателей, избирательный адрес которых отнесен к территории каждого города, а также об избирательной системе, по которой проводятся выборы городского головы, публикуется ЦИК на ее официальном веб-сайте, а также в общегосударственных и(или) соответствующих местных средствах массовой информации не позднее чем за 5 дней до дня начала избирательного процесса соответствующих очередных, внеочередных местных выборов по состоянию на 1 число текущего месяца. Как видим, ЦИК не сообщает о количестве избирателей, а именно об избирательной системе, которая определяется для конкретных местных выборов заранее – не позднее, чем за 5 дней до дня избирательного процесса", - подчеркнули в КИУ.

Таким образом, как отмечают в Комитете, избирательная система для выборов городского головы Павлограда должна определяться на основе информации, обнародованной ЦИК по состоянию на 1 августа 2015 года, то есть должна применяться мажоритарная система абсолютного большинства.

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Как сообщал УНИАН, 27 октября 9 членов ЦИК поддержали проект решения о том, что второй тур выборов мэра Павлограда не может состояться, поскольку в протоколе территориальной избирательной комиссии указано, что в городе проживает менее 90 тыс. избирателей.

По данным параллельного подсчета голосов Днепропетровской областной организации Комитета избирателей Украины, во второй тур выборов мэра Павлограда выходят Евгений Терехов ("УКРОП") и Анатолий Вершина ("Оппозиционный блок").

Вчера же возле ЦИК сторонники и представители "УКРОПА" проводили митинг с требованием не отменять второй тур выборов городского головы в Павлограде.

На акции присутствовал кандидат от "УКРОПА" на должность городского головы Павлограда, ветеран АТО Евгений Терехов, который заявил, что в городе бывшие "регионалы", а ныне - представители "Оппозиционного блока" - фальсифицируют данные о количестве избирателей, чтобы не было оснований для проведения второго тура выборов

"На 30 сентября в Павлограде было избирателей 92 тыс. 856 человек, в день выборов было 90 тыс. 255, и уже после выборов на следующий день оказалось, что у нас 89 тыс. 850 человек", - сказал Терехов.

Он отметил, что таким образом ЦИК с подачи "Оппозиционного блока" может отменить второй тур мэра города.

Также вчера член политсовета партии "УКРОП" Денис Борисенко передал в ЦИК обращение с требованием не отменять второй тур выборов городского головы Павлограда.

Справка УНИАН. Согласно закону о местных выборах, выборы сельского, поселкового, городского (городов, число избирателей в которых менее 90 тысяч) головы проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в едином одномандатном избирательном округе - то есть в один тур.

В городах же, где количество избирателей равно или более 90 тысяч, выборы мэров проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства, то есть для победы кандидат должен набрать минимум 50%+1 голосов, в противном случае будет объявлен второй тур выборов. Датой проведения второго тура выборов мэров больших городов ЦИК определила 15 ноября.