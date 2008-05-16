Прогноз Яценюка: «театр абсурда» закончится перевыборами

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не исключает возможности проведения досрочных парламентских выборов, если не будет достигнуто согласия в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР отметил: «Украина деградирует политически и экономически как внутри, так и извне».

По его словам, все то, что происходит в стране на протяжении достаточно длительного времени, - это «театр абсурда».

«Страна разваливается исключительно руками власти», - сказал А.ЯЦЕНЮК. Он отметил, что от полного развала ее удается сберечь лишь «благодаря мудрости украинцев».

«Или мы с вами покажем, что мы способны совместно – и левая, и правая часть зала - нести ответственность, или здесь, в этом зале будут сидеть другие люди, причем в кратчайшие сроки», - отметил он.

Он прибавил, что «наверно, так и произойдет».

А.ЯЦЕНЮК предложил провести общее заседание при участии Президента Украины, премьер-министра Украины, председателя ВР и руководителей фракций «на любой площадке – у Президента Украины, в Кабинете Министров или в Верховной Раде», во время которого обсудить основные направления развития государства на 2008 год.

Он считает, что необходимо определить «институционную и экономическую проблематику» и написать «короткий поэтапный план действий».