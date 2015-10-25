Порошенко рассчитывает на прозрачный подсчет голосов

22:49, 25 октября 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на честный и прозрачный подсчет голосов и быстрое объявление результатов выборов.

REUTERS

Об этом он написал на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

"Завершилось голосование. Я, как и все украинцы, рассчитываю на честный и прозрачный подсчет голосов и быстрое объявление результатов. Еще раз подчеркиваю необходимость образования проукраинских коалиций в местных советах. Правоохранительные органы должны обеспечить защиту волеизъявления украинцев. Спасибо всем, кто пришел на эти выборы. Ваш голос очень важен", - написал президент.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Порошенко заявил, что в местных советах после выборов должны сформироваться проукраинские коалиции, чтобы "не дать агрессору ни единого шанса".

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