Порошенко рассчитывает на прозрачный подсчет голосов

Об этом он написал на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

"Завершилось голосование. Я, как и все украинцы, рассчитываю на честный и прозрачный подсчет голосов и быстрое объявление результатов. Еще раз подчеркиваю необходимость образования проукраинских коалиций в местных советах. Правоохранительные органы должны обеспечить защиту волеизъявления украинцев. Спасибо всем, кто пришел на эти выборы. Ваш голос очень важен", - написал президент.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Порошенко заявил, что в местных советах после выборов должны сформироваться проукраинские коалиции, чтобы "не дать агрессору ни единого шанса".