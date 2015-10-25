Порошенко рассказал, почему в местных советах должны сформироваться проукраинские коалиции
13:47, 25 октября 2015Политика
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Президент Петр Порошенко считает, что в местных советах после выборов должны сформироваться проукраинские коалиции, чтобы "не дать агрессору ни единого шанса".
Порошенко подчеркнул необходимость проведения выборов на высоком уровне / Фото УНИАН
Об этом он заявил на избирательном участке в Киеве, передает "Украинская правда".
Он заявил, что местные выборы должны пройти на таком же высоком уровне, как прошедшие парламентские и президентские выборы.
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"Что касается местных выборов, то я считаю, что это очень важно, что на этих выборах выбирают новых лидеров. Чрезвычайно важно, чтобы при сохранении политической конкуренции, в местных советах были сформированы проукраинские коалиции", - заявив Порошенко.
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