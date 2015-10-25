Порошенко рассказал, почему в местных советах должны сформироваться проукраинские коалиции

Об этом он заявил на избирательном участке в Киеве, передает "Украинская правда".

Он заявил, что местные выборы должны пройти на таком же высоком уровне, как прошедшие парламентские и президентские выборы.

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"Что касается местных выборов, то я считаю, что это очень важно, что на этих выборах выбирают новых лидеров. Чрезвычайно важно, чтобы при сохранении политической конкуренции, в местных советах были сформированы проукраинские коалиции", - заявив Порошенко.