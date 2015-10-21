В ЕС назвали "неудачным решением" референдум в Нидерландах по ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной

Об этом заявил на заседании делегации Европейского парламента, являющейся составной частью межпарламентского Комитета ассоциации Украина-ЕС, глава подразделения по вопросам «Восточного партнерства» Внешней службы ЕС Дирк Шубель, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«Референдум в Нидерландах - это очень неудачное решение. Некоторые называют это демократией, другие говорят, что это очень неудачно. Замысел тех, кто инициировал этот референдум, понятен всем», - отметил европейский дипломат.

При этом он обратил внимание на то, что Соглашение об ассоциации уже применяется на временной основе, пока без углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая будет временно применяться с 1 января.

«В принципе, работа по выполнению Соглашения может продолжаться без этого. Но понятно, что для полного вступления в силу процесс ратификации должен быть завершен», - добавил Шубель.

Он также отметил, что референдум не имеет обязывающий характер.

«Это сообщили нам наши нидерландские коллеги и заверили, что правительство не должно следовать рекомендациям такого референдума. Это значит, что, даже если и будет положительный результат, это не значит, что оно (решение) должно быть выполнено. Но власть, как я понял, не считает, что будет положительный результат. Хотя проведение этого референдума на данном этапе (ратификации Соглашения) - это не идеальный сценарий», - отметил европейский дипломат.

Как известно, 14 октября Избирательный Совет Нидерландов, рассмотрев соответствующее обращение, принял решение о проведении в стране референдума, на котором будет поставлен вопрос о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Под обращением насчитывается 427 тыс. 939 действительных подписей. Явка на референдуме должна составлять не менее 30% от общего количества тех, кто имеет право голоса, после чего правительство будет решать судьбу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Результат референдума носит рекомендательный характер. Его инициатором выступила группа GeenPeil, а лидером кампании - Ян Роос (Jaan Roos), о котором известно, что он считает одной из причин «войны» на востоке Украины Европейский Союз, который подписал этот документ в Киеве.

«У меня нет ничего общего с Украиной не только потому, что это очень далеко, но и потому, что это очень коррумпированная страна. Там идет гражданская война, которая через Соглашение об ассоциации инициирована Европейским Союзом, и, как следствие, более двухсот граждан Нидерландов были сбиты в воздухе», - заявил он.

В ЕС по поводу референдума отметили, что внутренние процедуры ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС странами-членами является вопросом национальной компетенции.

На сегодняшний день уже 22 страны ЕС сообщили в Генеральный Секретариат Совета о ратификации данного документа.