КС отказался перенести рассмотрение дела относительно конституционности положений закона о люстрации

Как передает корреспондент УНИАН, Емец письменно обратился в КС с ходатайством, в котором сообщил, что 23-24 октября в Венеции состоится 104-е пленарное заседание Венецианской комиссии, где будет рассматриваться проект изменений в Конституцию Украины в части правосудия, одобренный Конституционной комиссией.

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Он отметил, что должен присутствовать на заседании Венецианской комиссии как народный депутат Украины и член рабочей группы Конституционной комиссии.

Леонид Емец отметил в ходатайстве, что в связи с этим и «из-за несвоевременного сообщения о пленарном заседании КС» он не может присутствовать, поэтому просит перенести заседание КС. Леонид Емец считает, что его присутствие как представителя ВР позволило бы выступить «с обоснованной позицией относительно конституционного представления для обеспечения объективного и всестороннего рассмотрения вопросов».

Емец просит «отложить рассмотрение дела в связи с невозможностью присутствовать на пленарном заседании КС 22 октября представителя ВР, народного депутата Емца».