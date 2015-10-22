Конституционный суд сегодня рассмотрит дело в отношении закона о люстрации

Как сообщала директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко, "представление в КС в свое время сделал пленум Верховный Суд и 47 народных депутатов. Это 47 тех народных депутатов, которым этот закон мешает, чтобы их ставленники вернулись на государственные должности". "Потому что быть в парламенте и иметь депутатскую индульгенцию, чтобы тебя не трогали по уголовным делам, им не хватает. Им очень нужно, чтобы их ставленники были на местах в исполнительных органах", – сказала Татьяна Козаченко.

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По ее словам, интересный факт, что КС решил возобновить рассмотрение дела на третий день после того, как Минюст проверил Государственную фискальную службу на исполнение люстрационного закона. В центральном аппарате ГФС под люстрацию попадают 42% человек.

В апреле этого года КС уже рассматривал закон "Об очищении власти" относительно конституционности отдельных положений закона, но перенес рассмотрение.

Заседание суда сопровождалось протестом представителей общественности, которые опасались, что суд признает закон неконституционным.

Закон "Об очищении власти", предусматривающий люстрацию чиновников в Украине по ряду критериев, вступил в силу 16 октября 2014 года.

В ноябре прошлого года Верховный суд Украины обратился в Конституционный суд с ходатайством признать не отвечающими Конституции ряд положений этого закона. Еще одно представление по поводу этого закона поступило от Верховного суда в марте этого года.

Кроме того, в январе этого года с ходатайством относительно закона "Об очищении власти" в Конституционный суд обратились 47 народных депутатов.

Конституционный суд Украины объединил все три конституционных представления в одно производство.