Порошенко: Если возможность безвизового режима с ЕС будет упущена, то новую придется ждать десятилетиями
Президент Украины Петр Порошенко считает, что если возможность предоставления безвизового режима с Евросоюзом будет упущена, то новую придется ждать десятилетиями.
Об этом глава государства заявил, выступая перед студентами в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа, передает корреспондент УНИАН.
«Позавчера я завершил заседание Национального совета реформ по вопросам безвизового режима, где я четко сказал: если кто-то попытается упустить эту возможность - предоставления Украине безвизового режима - Украина новую возможность будет ждать десятилетиями. Мы не имеем права на это», - подчеркнул Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, президент призвал правительство и Верховную Раду до 9 ноября сделать все возможное, чтобы отчитаться перед Еврокомиссией о выполнении Плана действий по визовой либерализации.
Порошенко отметил, что осталась неделя для принятия необходимых законов для ускорения процесса предоставления Украине безвизового режима.