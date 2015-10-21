В ЕС рассказали, сколько у Украины осталось времени на выполнение условий безвизового режима

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такие временные рамки озвучил глава подразделения по вопросам "Восточного партнерства" Внешней службы ЕС Дирк Шубель в своем выступлении на заседании делегации Европейского парламента, которая является составной частью межпарламентского Комитета ассоциации Украина-ЕС.

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Он напомнил, что доклад Европейской комиссии по оценке выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с последующими рекомендациями предоставлять или нет безвизовый режим, будет передан Европейскому парламенту, Совету ЕС и государствам-членам в середине декабря.

"Важнейшая проблема – решить вопросы, которые остаются в сфере антикоррупции. У Украины есть время до конца октября. Процесс подготовки доклада уже начался. Есть две недели, за которые Украина должна это сделать", - констатировал Дирк Шубель.

По его словам, Украина продолжает работать над вопросами, которые остаются нерешенными. В частности, евродепутат отметил принятие на минувшей неделе "многих законопроектов в первом чтении, что является хорошей новостью".

"Сейчас должно состояться второе чтение. Необходимо соответствовать всем требованиям", - подчеркнул Шубель.

При этом он отметил, что Еврокомиссия и Внешняя служба продолжают помогать Украине.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко призвал правительство и Верховную Раду до 9 ноября сделать все возможное, чтобы отчитаться перед Еврокомиссией о выполнении Плана действий по визовой либерализации.

Он отметил, что осталась неделя для принятия необходимых законов для ускорения процесса предоставления Украине безвизового режима.