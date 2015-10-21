В ЕС допускают продление срока выполнения Минских договоренностей на несколько месяцев

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сказал глава подразделения по вопросам «Восточного партнерства» Внешней службы ЕС Дирк Шубель на заседании делегации Европейского парламента, которая является составной частью межпарламентского Комитета ассоциации Украина-ЕС.

По его словам, Минские договоренности «не могут быть выполнены до конца этого года, поскольку выборы на территории сепаратистов не могут быть проведены до этого времени».

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«Закон еще не готов, и потом нужно три месяца. Должен быть найден Modus vivendi (временная договоренность), чтобы продлить период для выполнения Минских договоренностей. И это понятно всем. Что не понятно, так это на какой срок это должно быть продлено. Наше понимание таково, что это не может быть продлено на длительный срок, поскольку в этом случае сложится впечатление, что вы готовы принять замороженный конфликт. Это будет делом нескольких месяцев, не больше», - пояснил ситуацию Шубель.

По его словам, такое «короткое продление» поддержат Франция и Германия.

Также, как отметил глава подразделения, «должен быть выполнен очень сложный вопрос – возвращение Украине контроля за границей, которого сейчас нет».

«Мы не думаем, что Минские договоренности будут выполнены в полном объеме до того времени, как все иностранные вооруженные формирования, все оборудование и все наемники покинут Украину. И что Украина, а это, возможно, самое главное, восстановит контроль за своими границами. Это очень важно. Главный сигнал Украине – продолжать выполнять все, о чем было договорено в Минске, и не оставить места для сомнений относительно намерений выполнить Минские договоренности», - подчеркнул Шубель.

Как сообщалось, в сентябре президент Украины Петр Порошенко заявлял, что настаивает на том, что Минские соглашения должны быть выполнены до конца 2015 года. Глава государства отвергал возможность их продления на 2016 год.

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В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд после переговоров в «нормандском формате», которые состоялись 2 октября в Париже, допустил, что срок выполнения Минских договоренностей может быть продлен.

Олланд также сообщил, что во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов на временно оккупированных территориях Донбасса «будет принят отдельный закон».

6 октября главари «ЛНР» и «ДНР» перенесли «местные выборы» на 2016 год.