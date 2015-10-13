Путин назвал "нелепыми" и "несмешными" требования к Москве выполнить Минские соглашения
16:02, 13 октября 2015Политика
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Президент России Владимир Путин назвал "нелепыми, несерьезными и несмешными" требования к Москве выполнить Минские соглашения.
REUTERS
"Нет никакой альтернативы минским соглашениям. Но все время говорить о том, что Россия должна их исполнить, становится нелепым", - сказал глава РФ, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!", пишет ТАСС.
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"Это уже становится несерьезно, не смешно, просто нелепо", - отметил Путин.
"Там много проблем, но подавляющее большинство из них не лежит в нашей компетенции. Наши коллеги в Европе и США это видят или не видят? Я думаю, видят. У меня есть основания полагать, что точно видят, но им неудобно говорить, что сегодняшние власти в Киеве не в состоянии эту проблему решить", - считает президент РФ.
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