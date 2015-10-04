Украина надеется получить контроль над границей до конца года

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью ряду телеканалов, которое транслировал телеканал «Украина».

Он отметил, что в Минских договоренностях предусмотрено, что как только выбираем новую украинскую власть, то ОБСЕ, которая сейчас должна начать контроль участков границы, которые не контролируются Украиной, передает контроль украинским пограничникам.

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«Завершиться этот процесс должен до конца года, завершиться перед принятием изменений в Конституцию. Все очень просто. Так написано в Минске и никто не делает никаких попыток это ревизовать», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, «никаких компромиссов по границе, так же как и о пребывании иностранных войск на нашей территории, мы не допускаем».