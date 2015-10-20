Мельник остается под домашним арестом - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил старший помощник генерального прокурора Украины Владислав Куценко.

"Хочу опровергнуть эту информацию официально и сообщить, что Генпрокуратура делает свою работу качественно: до 1 декабря 2015 года он (Мельник) будет у нас под арестом и распространенная информация не соответствует действительности", - сказал Куценко.

При этом он заверил: "Мельник как был под домашним арестом, так и останется. Все нормально, то есть домашний арест как был, так и остается".

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Отвечая на вопрос, может ли экс-ректор участвовать в предвыборной кампании, представитель генпрокуратуры отметил, что "поскольку на сегодняшний день он (Мельник) не признан судом виновным, он имеет право участвовать в избирательном процессе".

Ранее о продлении домашнего ареста Мельницу сообщил его адвокат Игорь Черезов.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля 2013 года во время получения от двух граждан взяток в 40 тысяч и 80 тысяч гривень за вступление их родственников в Национальный университет Государственной налоговой службы.

1 августа 2013 года Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника одели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет. 14 августа он был объявлен в международный розыск.

1 апреля 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Мельника задержали в столичном аэропорту "Борисполь", куда он прилетел из Лондона.

24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование по уголовному производству по фактам получения Мельником взяток (ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины). Ему была избрана мера пресечения в виде залога в размере 609 тыс. грн. Кроме того, наложен арест на объекты недвижимости и денежные средства, которые ему принадлежат. Обвинительный акт был передан в Ирпенский городской суд Киевской области.

28 мая этого года Мельнику было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2,3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

8 июля Ирпенский городской суд вынес оправдательный приговор Мельнику. 14 июля Генпрокуратура обжаловала это решение.