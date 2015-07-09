Суд снял арест с имущества и все обвинения со скандального экс-ректора и беглеца Мельника

Об этом сообщил в своем Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Все потуги Президента, Премьера, народных депутатов в борьбе с коррупцией множатся на ноль продажными судьями!Только ч... Posted by Anton Gerashchenko on 9 липня 2015 р.

"Только что стало известно о том, что Ирпенский суд снял все обвинения с бывшего ректора налоговой академии Петра Мельника. Того самого, который вымогал взятку за поступление в Налоговую академию, а потом бежал за границу из-под домашнего ареста", - написал он.

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По словам Геращенко, фамилии судей которые пошли на оправдание "махрового коррупционера" Мельника - Апинка С.В., Микулина А.В., Кухленко Д.С.

"Не исключаю, что помощниками судей в вынесении оправдательного приговора по Мельнику могли быть и отдельные нечистоплотные сотрудники прокуратуры Киевской области, один из заместителей которой подозревается в вымогательстве в особо крупных размерах. Сейчас мои помощники изучают 122-страничный текст судебного решения, фиговым листком прикрывшего звериный оскал украинской коррупции", - отметил советник минитра.

"Уголовное дело закрыли, Мельника признали невиновным. На фото - копия вчерашнего решения суда. Также снято ранее нанесенный арест на имущество Мельника, а это - десятки объектов недвижимости: квартиры, дома, земельные участки в Киеве, Ирпене, Ивано-Франковщине. Оказалось, что у Мельника был даже один миллиард долларов Зимбабве. Это почти 3 миллиона американских долларов", - написала в своем Facebook народный депутат Ольга Червакова.

Вчора в Ірпінському міському суді було знято всі обвинувачення з колишнього ректора Податкової Академії Петра Мельника. ... Posted by Olga Chervakova on 9 липня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля 2013 г. при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в Национальный университет государственной налоговой службы.

1 августа 2013 г. Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника одели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

14 августа 2013 г. он был объявлен в международный розыск.

1 апреля 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Мельника задержали в столичном аэропорту «Борисполь», куда он прилетел из Лондона.

24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование в уголовном производстве по фактам получения Мельником взяток.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что в июле 2013 года экс-ректор принял неправомерную выгоду в значительном размере за содействие в зачислении двух абитуриентов в это учебное заведение.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде залога в размере 609 тыс. грн. Кроме того, наложен арест на объекты недвижимости и принадлежащие ему денежные средства. Обвинительный акт был передан в Ирпенский городской суд Киевской области.