ГПУ обжалует снятие обвинений со скандального экс-ректора Мельника

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры Украины.

В ГПУ напомнили, что 8 июля Ирпенский городской суд Киевской области завершил судебное рассмотрение уголовного производства по обвинению Мельника в вымогательстве и повторном получении неправомерной выгоды на общую сумму 120 тыс. грн за решение вопроса о вступлении в указанное учебное заведение.

Государственное обвинение представило суду достаточно обоснованы, полученные законным образом доказательства вины Мельника в совершении коррупционных преступлений. Генпрокуратура ориентировала суд на принятие обвинительного приговора и назначение наказания в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать соответствующие должности сроком на 3 года.

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Однако вопреки установленным фактическим обстоятельствам дела, которые сторона обвинения считала объективно доказанными, суд пришел к выводу о недоказанности вины обвиняемого и постановил оправдательный приговор.

Генеральная прокуратура категорически не согласна с заведомо недостоверными выводами суда, в связи с чем безотлагательно готовится апелляционная жалоба.

Мельника задержали 27 июля 2013 года «на горячем», избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, от которого он уклонился и скрывался за пределами Украины. После установления его местонахождения досудебное расследование было завершено и 20 июня 2014 года утвержден обвинительный акт по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, направлен в суд.