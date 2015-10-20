Мельника не выпускали из-под домашнего ареста

Об этом со ссылкой на решение Печерского суда сообщил адвокат Мельника Игорь Черезов, передает РБК.

"Ходатайство прокурора второго отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения Генеральной прокуратуры Украины Казмиренка В.М. о продолжении домашнего ареста - удовлетворить частично. Продлить срок применения относительно подозреваемого Мельника Петра Владимировича, 18 июня 1957 года рождения, меры пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему в период с 22:00 часов до 6:00 покидать место своего проживания, а именно дом №18 по улице Лесная в селе Дмитровка Киево-Святошинского района Киевской области, до шести месяцев, а именно до 1.12.2015", - говорится в постановлении суда.

Издание «Первая инстанция» ранее опубликовало новость о том, что бывший ректор Национального университета Государственной налоговой службы Петр Мельник выпущен из-под домашнего ареста.

Как сообщили адвокаты подозреваемого в совершении преступлений по ч. 5 ст. 191 УК (растрата и завладение имуществом в особо крупных размерах), эта информация не соответствует действительности.

В определении суда, на которое ранее ссылалась «Первая инстанция», речь шла об отказе суда продлить личные обязательства, а не об отмене домашнего ареста.

«Эти данные не соответствуют действительности, поскольку домашний арест ему был продлен до 01.12.2015г», — сообщила исполнительный директор ООО «Адвокат Черезов и партнеры» Татьяна Корень.

Издание принесло извинение за некорректную информацию.

Ранее была опубликована полная версия оперативного видео задержания Мельника, на которой показан момент, когда ректор пытается выбросить меченые деньги из своего портфеля, которые он получил в результате вымогательства за содействие в поступление в ВУЗ.

Напомним, Мельник был задержан 27 июля 2013 г. при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в Национальный университет государственной налоговой службы.

1 августа 2013 г. Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника одели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

14 августа 2013 г. он был объявлен в международный розыск.

1 апреля 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Мельника задержали в столичном аэропорту "Борисполь", куда он прилетел из Лондона.

24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование в уголовном производстве по фактам получения Мельником взяток.

Читайте такжеГеращенко раскрыл подробности дела против скандального ректора-беглеца Мельника (видео)

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что в июле 2013 года экс-ректор принял неправомерную выгоду в значительном размере за содействие в зачислении двух абитуриентов в это учебное заведение.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде залога в размере 609 тыс. грн. Кроме того, наложен арест на объекты недвижимости и принадлежащие ему денежные средства. Обвинительный акт был передан в Ирпенский городской суд Киевской области.

28 мая этого года Мельнику было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2, 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Ему грозило до 12 лет лишения свободы.

8 июля Ирпенский городской суд вынес оправдательный приговор Мельнику.

14 июля Генпрокуратура обжаловала оправдательный приговор Мельнику.