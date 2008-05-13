Тимошенко говорит, что терпела унижения 4 месяца, и еще будет терпеть

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не видит альтернативы демократической коалиции, но заверяет, что в дальнейшем будет действовать достаточно жестко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время брифинга в Верховной Раде.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что со своей стороны она не сделала ни одного шага, который бы подверг сомнению ее желание, чтобы в Украине существовала демократическая коалиция.

«Четыре месяца я не отвечала ни на какие нападки, ни на какие унижения, ни на какие запреты. Четыре месяца я верила в то, что демократическая коалиция будет работать», - сказала она. При этом Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что «на сегодняшний день никакой альтернативы демократической коалиции нет».

При этом руководитель правительства заявила, что в дальнейшем будет действовать достаточно жестко.

Она напомнила, что взяла обязательство за 5-6 месяцев избавиться от инфляции. «Но 4 месяца идет полное блокирование работы правительства», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что происходит полный саботаж решений Кабинета министров, даже на уровне губернаторов. «Поэтому сегодня мы приняли очень четкое решение. Я не буду больше наблюдать за тем, как растворяются в воздухе те считанные гривни и копейки людей, которые съедаются инфляцией в силу того, что борются с правительством, борются со мной лично, готовясь к следующим выборам Президента», - сказала она.