Коалиционное соглашение за год выполнено только на треть - Порошенко

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам в воскресенье вечером.

"Очень советую проанализировать выполнение коалиционного соглашения. Уже близится год и по итогам года мы должны сделать максимум того, чтобы выполнить все, что там записано. По итогам моего анализа, уровень, к сожалению, достигает лишь 30%. Это не удовлетворяет меня", - сказал глава государства.

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2014 года представители Блока Петра Порошенко, Народного фронта, "Самопомочи", Радикальной партии Ляшко и "Батькивщины" парафировали коалиционное соглашение. Документ предусматривает, в частности, отмену депутатской неприкосновенности, отмену решения о внеблоковом статусе Украины, проведение судебной и бюджетной реформ и децентрализацию власти.