Яценюк закрыл заседание ВР
11:58, 13 мая 2008Политика
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Спикер говорит, что происходит "стыд"
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК закрыл утреннее заседание парламента.
Он напомнил, что в 16.00 начнется вечернее заседание ВР.
Также А.ЯЦЕНЮК пригласил на 13.00 лидеров фракций парламента для консультаций по разблокированию работы ВР.
Он отметил, что сегодня в парламенте произошло беспрецедентное событие, когда представители парламентского большинства заблокировали работу ВР.
По мнению председателя ВР, сегодня следует извиниться перед обществом за тот стыд, который происходит в парламенте.
А.ЯЦЕНЮК назвал происходящие события «обострением политического кризиса», выразив надежду, что в ближайшее время этот кризис будет разрешен.
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