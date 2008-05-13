Яценюк закрыл заседание ВР

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК закрыл утреннее заседание парламента.

Он напомнил, что в 16.00 начнется вечернее заседание ВР.

Также А.ЯЦЕНЮК пригласил на 13.00 лидеров фракций парламента для консультаций по разблокированию работы ВР.

Он отметил, что сегодня в парламенте произошло беспрецедентное событие, когда представители парламентского большинства заблокировали работу ВР.

По мнению председателя ВР, сегодня следует извиниться перед обществом за тот стыд, который происходит в парламенте.

А.ЯЦЕНЮК назвал происходящие события «обострением политического кризиса», выразив надежду, что в ближайшее время этот кризис будет разрешен.