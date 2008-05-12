В НУ-НС допускают, что Верховная Рада не начнет работу
08:06, 12 мая 2008Политика
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Противостояние усилилось
|Александр Омельченко
Как передает "Эра FM", при этом политик объяснил, что речь идет о желании Блока Юлии Тимошенко рассмотреть на следующей пленарной неделе проект новой Конституции. А.Омельченко также считает, что вертикаль президентской власти за все время украинской государственности показала свою недееспособность.
Напомним, ранее премьер-министр Юлия Тимошенко выразила убеждение, что после пасхальных праздников парламент соберется и проголосует в первом чтении изменения в Конституцию, предусматривающие создание в Украине парламентской республики.
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