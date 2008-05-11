У Черновецкого заявляют о подкупах избирателей на выборах в столице

Депутат Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого Сергий БЕРЕЗЕНКО заявляет, что был зафиксирован факт передачи денег избирателям активистами Блока Владимира Литвина по адресу ул.Горького, 130 в помещении общеобразовательной школы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Леонида Черновецкого.

С.БЕРЕЗЕНКО отмечает, что он возмущен и неприятно удивлен тем, что большинство политических сил пытаются купить поддержку киевлян.

«Телевизионная камера телекомпании «Киев» зафиксировала факт передачи денег избирателям активистами Блока Владимира Литвина по адресу ул.Горького, 130 в помещении общеобразовательной школы”, - сообщил он и добавил: “Киевляне имеют право брать деньги у политиков, ведь это их средства, которые они потеряли от растущей безумными темпами инфляции. Однако голосовать нужно умом и сердцем”. По его словам, “нечестные политики попытаются вернуть себе эти средства, если попадут в Киевсовет и снова начнут застраивать исторический центр столицы”. Поэтому, убежден С.БЕРЕЗЕНКО, “киевляне сегодня должны выбирать между теми, кто уже подтвердил свою способность эффективно руководить городом, с одной стороны, и политическими демагогами или электоральными взяточниками, с другой”.