Лавров: Выборы на оккупированном Донбассе должны проводиться "по согласованию" с лидерами боевиков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что выборы на оккупированном Донбассе должны проводиться "по согласованию" с лидерами боевиков.
Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Занньером.
"Мы проинформировали наших коллег из ОБСЕ о российских оценках переговоров лидеров "нормандской четверки", которые состоялись в Париже 2 октября, прежде всего, что касается пакета политических действий, необходимых для реализации Минского документа", - сказал Лавров.
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По его словам, "это включает и конституционную реформу, и предоставление на постоянной основе особого статуса Донбассу, и проведение амнистии, и конечно, же выборов на территориях провозглашённых Донецкой и Луганской народных республик по согласованию между Киевом и руководителями этих территорий".
Согласно Минскому документу, выборы на оккупированном Донбассе должны пройти по украинскому законодательству.