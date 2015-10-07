Законопроект о выборах в отдельных районах Донбасса начнут готовить после 25 октября – нардеп

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Черненко считает, что подготовка законопроекта о выборах на оккупированных территориях Донбасса начнется после проведения местных выборов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

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"Наша задача сейчас - принять качественный закон, принять до конца года, чтобы выполнить Минские соглашения с украинской стороны. А уже провести выборы - это будет зависеть от вывода войск, перекрытия границы", - сказал депутат.

По мнению Черненко, "мы где-то после местных выборов приступим к подготовке такого закона".

Он напомнил, что в этом документе должно быть прописано участие в выборах украинских партий, администрирование выборов украинскими избирательными комиссиями, свободный доступ украинских СМИ, возможность для голосования переселенцев, которые выехали из Донецкой и Луганской областей.

Черненко также подчеркнул необходимость недопуска к выборам тех людей, которые причастны к совершению тяжких преступлений.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи заявил, в частности, что ее участники подчеркнули недопустимость проведения псевдовыборов 18 октября и 1 ноября на Донбассе и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР" "будет принят отдельный закон".

6 октября главари "ЛНР" и "ДНР" перенесли псевдовыборы на 2016 год.