В Минске обсуждали закон о выборах в отдельных районах Донбасса – Сайдик

По его словам, во время встречи во вторник стороны обсуждали особого закона, который позволит провести выборы в отдельных районах Донбасса, сообщает Радио Свобода.

«Трехсторонняя группа приняла к сведению (заявление сепаратистов о переносе «выборов» – ред.). Политическая подгруппа сейчас сосредоточится на проработке особого закона о местных выборах согласно результатам встречи «нормандской четверки», которая состоялась 2 октября в Париже, чтобы проводить выборы в полном соответствии с минскими соглашениями», – заявил сказал Сайдик после завершения Трехсторонней встречи контактной группы в Минске.



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Кроме этого, по словам Сайдика, до следующей встречи подгруппа по безопасности подготовит новые предложения по отводу тяжелых вооружений от линии соприкосновения на Донбассе.

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный считает решение сепаратистов из группировок «ЛНР» и «ДНР» шантажом, поскольку речь идет не об отмене, а о переносе ими этих «выборов».

Представители группировок «ДНР» и «ЛНР» в Трехсторонний контактной группе Денис Пушилин и Владислав Дейнего заявили, что особый закон о выборах на оккупированной территории Донбасса должен быть согласован всеми сторонами, которые принимают участие в переговорах в Минске.

Ранее УНИАН сообщал, что 6 октября в Минске обсудят особенности проведения выборов на Донбассе в рамках трехстороннего контактной группы.

Как сообщалось, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи заявил, в частности, что все ее участники отметили недопустимость проведения фейковых выборов 18 октября и 1 ноября и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил, что во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР" "будет принят отдельный закон".

Олланд также добавил, что в рамках встречи обсуждался вопрос амнистии, которая "должна произойти вместе с выборами".

"Это означает, что иммунитет должен быть предоставлен и гарантирован всем кандидатам во время предвыборного периода", - сказал президент Франции.