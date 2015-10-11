Порошенко: Если потеряем шанс вернуть Донбасс, никто в мире не будет говорить о возвращении Крыма

Президент Украины Петр Порошенко отметил необходимость восстановить территориальную целостность в полной мере.

Об этом он заявил в своем обращении к народу, которое транслировалось в воскресенье вечером.

"Если потеряем шанс забрать назад Донбасс и Луганскую область, кто в мире будет говорить о возвращении Крыма - со страной, которая разбрасывается территориями? Донбасс - это также наше Отечество. А размениваться Родиной - последнее дело. Моя цель другая - сохранить страну. Поэтому я сделаю все, чтобы шансом восстановить территориальную целостность, мы воспользовались в полной мере", - заявил Порошенко.

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По его словам, и в Нью-Йорке, и в Париже Россию предупредили о продлении и углубления санкций.

"И это не мои слова. Это заявления наших европейских и американских партнеров. Для того мы и создали глобальную коалицию. Ее задача - продолжить давление на агрессора, пока последний российский оккупант не оставит Украину, пока он не уйдет из Донбасса и Крыма. Единство демократического мира в вопросе санкций против России, сильно бьют по экономике агрессора; международная солидарность в поддержке Украины и наша способность защищаться - ключ к миру", - подчеркнул глава государства.