"Военная фаза" на Донбассе заканчивается - Госдума РФ

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на заседании рабочей группы при председателе Госдумы РФ по правовому анализу законодательных процедур и принимаемых в Украине правовых актов сказал глава комитета по международным делам Алексей Пушков.

"Порошенко по-прежнему держит в руках литавры войны и готов в них бить периодически для того, чтобы шантажировать своих партнёров по переговорам, но я думаю, что все-таки военная фаза сейчас заканчивается, и Порошенко будет крайне трудно её возвратить - это вызовет фундаментальное непонимание европейских государств", - сказал Пушков.

По его мнению, против Украины "играет кризис политики изоляции" России. Депутат считает, что США фактически отказались от такой политики, что подтверждают встреча президентов США и РФ и "интенсивные переговоры" между главами внешнеполитических и военных ведомств двух стран.

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Как сказал Пушков, в Европе также звучат заявления о том, что с Россией нужно восстанавливать конструктивные отношения.

Кроме того, он уверен, что Украине будет очень сложно "поддержать напряжённость" и добиться продления санкций против РФ.

"Киев - это дитя напряжённости между Западом и Россией. Это дитя будет стараться максимально портить политическую атмосферу на Европейском континенте, требовать сохранения санкций... Потому что для "киевского режима" постепенное налаживание отношений между Россией и Евросоюзом смерти подобно", - сказал Пушков.

Он считает, что Украина будет пытаться консолидировать антироссийскую часть Европы, но от этого «постепенно будут отходить Франция, Испания и Германия».

По его словам, возможен пересмотр части санкций против РФ уже в марте 2016 года.

По мнению Пушкова, "нельзя говорить, что Порошенко находится на грани провала, в случае серьёзного социального недовольства он сможет расплатиться Яценюком", поэтому не стоит ожидать острого "кризиса в Киеве".

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.