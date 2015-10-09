ВР должна принять пакет законов по введению безвизового режима с ЕС до начала ноября – МИД

Об этом в эфире «5 канала» заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

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«У нас еще в начале ноября должна состояться встреча старших должностных лиц я должем там представить то, что мы сделали после того, как уехали с Украины и поэтому для нас действительно было очень важным, чтоб этот пакет законов был принят. И сейчас я буду обращаться к уважаемым коллегам-депутатам, чтобы они еще поработали несколько недель, чтобы к началу ноября мы успели принять все необходимые законы для того, чтобы это не было тем камнем преткновения, который будет помехой в принципе дальнейшим нашим действиям», – заявила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк не исключает, что сложная ситуация с миграцией может повлиять на решение ЕС о введении безвизового режима с Украиной.