Яценюк не исключает, что ситуация с мигрантами может повлиять на решение ЕС о безвизовом режиме

Об этом глава правительства сказал сегодня на заседании Верховной Рады, которая должна принять пакет законов, необходимый для выполнения Плана по либерализации визового режима с ЕС, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Читайте такжеМИД анонсировал подписание новых соглашений с Евроюстом и Европолом

В частности, Яценюк отметил, что сейчас в Европейском Союзе «довольно сложная ситуация с миграцией». «Российская военная операция в Сирии и сотни тысяч мигрантов, которые хлынули в Европейский Союз, не добавляют политической уверенности, что все политические силы в Европейском Союзе будут единодушно выступать за введение безвизового режима для Украины», - сказал премьер.

Именно поэтому, отметил он, общая задача парламента, правительства и президента Украины – выполнить все технические критерии по обеспечению введения безвизового режима с ЕС. «Наша общая задача – принять все законы, завершить все технические процедуры и не дать ни единого шанса обвинить Украину в том, что мы не выполнили ту или иную техническую процедуру или тот или иной критерий, который является предпосылкой для введения безвизового режима», - подчеркнул глава правительства.

Яценюк обратился к народным депутатам принять необходимый пакет законов «и дать возможность гражданам Украины почувствовать себя действительно частью Европейского Союза и большой объединенной Европы».