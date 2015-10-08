Яценюк: Перенос "выборов" в Донецкой и Луганской областях - это попытки России продать воздух

Об этом он подчеркнул во время встречи с государственным министром по делам Европы Великобритании Дэвидом Лидингтоном сегодня в Киеве.

Он напомнил, что после встречи в «нормандском формате» 2 октября Россия решила перенести выборы.

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«Убежден, что это – трюк России. Сначала они решили провести выборы, затем – перенести их. Это способ «продать воздух», - подчеркнул Яценюк.

Премьер отметил, что «всегда был и являюсь скептичным что касается желания российского президента и российского режима выполнить Минские договоренности».

«Но мы должны действовать совместно и оставаться сплоченными, чтобы давить на Россию, заставить ее полностью выполнить Минские договоренности – не выборочно, а полностью».

Лидингтон заверил в неизменной поддержке правительством Великобритании суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

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«Мы заявляем, что Россия должна и дальше нести ответственность за свои действия, что она должна выполнить то, что обязана сделать по Минским договоренностям. Мы должны увидеть выполнение этих договоренностей Россией в целом, а не только частично», сказал британский министр, комментируя вопрос санкций в отношении РФ.

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Лидингтон также подчеркнул важность сотрудничества украинского и британского правительств для поддержки проводимых Украиной реформ.

«Великобритания будет и впредь делать уже возможное, чтобы поддержать вас, президента и правительство во внедрении внутренних реформ, а также в защите целостности Украины», сказал госминистр Великобритании.

Как сообщал УНИАН, лидеры боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" заявили о переносе местных псевдовыборов на Донбассе.

Боевики согласились перенести "выборы" с 18 октября и 1 ноября на 21 февраля 2016 года, однако выдвинули перед Украиной ряд определенных условий.