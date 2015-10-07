Не вернув Донбасс, мы не вернем Крым - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая перед военными на учебно-методическом собрании в военном института Киевского национального университета им. Шевченко.

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“Те малодушные, которые сейчас предлагают построить стену и оставить врагу, а в итоге идти в Европу, это ошибка. Не вернув Донбасс, мы не вернем Крым. Если мы не будем обеспечивать мощную, глобальную, мировую солидарность вокруг Украины, если мы не будем иметь твердых, хорошо вооруженных, высокопрофессиональных, высокопатриотическиих вооруженных сил, Украина проиграет”, - сказал президент.

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Вместе с тем, обращаясь к офицерам, глава государства призвал их понять самим и объяснить другим, что "мы воюем не только за Донетчину и Луганщину, мы защищаем всю страну".

"Задача - не только вернуть Донбасс, задача - вернуть всю землю, захваченную агрессором", - подчеркнул Порошенко.