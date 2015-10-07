Порошенко о наказании для России за смерти украинцев: наступит время – агрессор постучит в ворота ада

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил сегодня, выступая перед военными на учебно-методических сборах в Военном института Киевского национального университета им. Шевченко.

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По словам Порошенко, полное прекращение огня в последние недели в зоне АТО дало то, что огромные потери, как было раньше, среди военных прекратились. “Это огромное достижение. Война, к сожалению, не бывает без потерь и на совести агрессора смерти более 8 тысяч украинских граждан - военных и гражданских. И наступит время агрессор с этими списками постучит в ворота ада. У меня нет никакого сомнения, что ответственность за агрессию против Украины наступит”, - сказал Порошенко.