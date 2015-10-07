Порошенко о наказании для России за смерти украинцев: наступит время – агрессор постучит в ворота ада
Президент Украины Петр Порошенко убежден, что рано или поздно российская сторона понесет ответственность за жертвы, причиненные ею на востоке Украины украинскому народу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил сегодня, выступая перед военными на учебно-методических сборах в Военном института Киевского национального университета им. Шевченко.
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По словам Порошенко, полное прекращение огня в последние недели в зоне АТО дало то, что огромные потери, как было раньше, среди военных прекратились. “Это огромное достижение. Война, к сожалению, не бывает без потерь и на совести агрессора смерти более 8 тысяч украинских граждан - военных и гражданских. И наступит время агрессор с этими списками постучит в ворота ада. У меня нет никакого сомнения, что ответственность за агрессию против Украины наступит”, - сказал Порошенко.